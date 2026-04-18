Сили ППО знищили 190 із 219 ударних БпЛА, якими РФ атакувала Україну

Уночі 18 квітня російські війська запустили по Україні 219 ударних дронів різних типів, сили ППО ЗСУ знешкодили 190 ворожих БпЛА. Є влучання.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 18 квітня (з 18:00 17 квітня) противник атакував 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.