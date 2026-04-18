Суспільство / Війна

Росіяни ставлять у "шахеди" SIM-карти оператора, роумінг якого працює в Білорусі і ЄС

БПЛА намагаються рухатися вздовж кордонів, щоб ловити мережу.

Виробництво "шахедів"
Фото: скрін відео

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook розповів про спорядження російських ударних безпілотників SIM-картками, здатними спіймати роумінг у Білорусі та країнах ЄС.

За словами посадовця, російську армію забезпечує технологіями зв'язку оператор "Теле 2", поставки надходять безпосередньо виробникам БПЛА. На території України роумінг для цього провайдера заблокований. Але в сусідніх країнах такого обмеження немає, через що "шахеди" намагаються рухатися ближче до кордону, щоб потрапляти у зону дії мережі.

Ймовірно, SIM-карти цього ж оператора використовуються у дронах, які здійснювали провокації у повітряному просторі європейських країн поблизу аеропортів.

"Флеш" закликав компанії, що забезпечують мобільний та стаціонарний зв'язок у цивілізованих країнах світу, припинити ділові відносини з "Теле 2" і не давати Росії використовувати їх для здійснення своїх терористичних цілей.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies