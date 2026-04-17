ГоловнаСуспільствоВійна

Спецслужби Росії вербують дітей через онлайн-ігри

Злочинні завдання часто маскують під "квести" або "місії" і маніпулюють довірою дітей.

Фото: Національна поліція

Російські спецслужби вербують дітей через онлайн-ігри. Злочинні завдання маскують під "квести" або "місії".

Про це інформує Національна поліція.

Куратори окупантів часто використовують популярні платформи, такі як Roblox, Arma 3, Discord або спеціальні мобільні застосунки.

Як працює схема:

“Друг-геймер”

Незнайомець в ігровому чаті входить у довіру до дитини, потім розпочинає приватне спілкування, запрошує  приєднатися через месенджер "Телеграм" до чат-бота онлайн гри. І вже скоро неповнолітній стає "випадковим" переможцем та отримує подарунок у вигляді заохочення. Таким заохоченням може стати будь-що, навіть справжня зброя або вибухівка.

Разом із "призом" надходить небезпечне завдання - вчинити диверсію або теракт. Починають надходити інструкції, які супроводжуються погрозами та шантажем.

“Ігровий квест”

Створюються ігри-геолокації, де дитина має пройти маршрут і фотографувати певні об’єкти (інфраструктуру, військову техніку тощо) для переходу на "новий рівень".

«Перевірка на сміливість»

Під виглядом розваг просять нанести графіті, розклеїти листівки або залишити "посилку"  у визначеному місці.

"Важливо:«Приз» або «посилка» - це пастка. Участь у такій «грі» - реальний злочин. Батьки, поговоріть з дітьми, поцікавтеся, як вони проводять час і з ким спілкуються в соцмережах. Поясніть ризики", - йдеться в заяві Нацполіції.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies