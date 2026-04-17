В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В Україні стартувало дослідження впливу азартних ігор на суспільство

На основі зібраних даних Мінцифри зможе розробити рішення для покращення безпеки гравців

В Україні ініційовано національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство. Перші результати планується опублікувати в травні, а повний звіт – в серпні 2026 року.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації

Зазначається, що завдяки цій ініціативі держава вперше отримає точні дані, щоб розробити дієві механізми захисту від ігрової залежності.

"Сьогодні важливо бачити реальну картину: від рівня залученості молоді до соціальних наслідків для сімей гравців. Дослідження допоможе оцінити вплив реклами грального бізнесу навіть на тих, хто не грає сам, але регулярно стикається з нею в інформаційному просторі. На основі зібраних даних Мінцифри зможе розробити рішення для покращення безпеки гравців", - йдеться в повідомленні. 

Експерти Центру відповідальної гри проаналізують поведінку користувачів онлайн-казино та проведуть загальнонаціональне опитування. Також команда дослідників організує фокус-групи та інтерв’ю з медиками й соціальними працівниками, які щодня стикаються з наслідками ігроманії.

Окрему увагу в межах проєкту приділять вразливим групам: військовим, внутрішньо переміщеним особам та молоді. Фахівці вивчать їхні поведінкові моделі

"Дані стануть фундаментом для оновлення державних правил відповідальної гри. У підсумку, спираючись на аналітику партнерів, ми прагнемо побудувати систему, здатну розпізнавати проблему на ранніх етапах і допомагати гравцям вчасно зупинитися", - зазначили в Мінцифри.

 

 

