Українці обрали назву для державного ШІ - "Сяйво"

До голосування долучилися більше 136 000 українців.

Ілюстративне фото
Фото: Державний університет телекомунікацій

Переможцем голосування за назву для національної великої мовної моделі (LLM) стало "Сяйво".

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. 

Зазначається, що до голосування долучилися більше 136 000 українців, які обрали переможця.

"Сяйво - перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар. Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що до фіналу вийшли 10 назв, і саме Сяйво набрало найбільше голосів - 22 601.

