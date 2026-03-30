У Харкові затримали монахів УПЦ МП, яких підозрюють у сексуальних злочинах проти дітей

У Харкові затримали двох монахів чоловічого монастиря УПЦ (МП), які причетні до злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Про це повідомила Служба безепеки і Офіс генпрокурора.

За матеріалами слідства, фігуранти діяли окремо, однак були обізнані про злочини один одного.

Один із них - 52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами. Після пригощання чоловік примушував йти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав на власному телефоні.

Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК. Йому повідомили про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Під час слідства одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір. Тому після здійснення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чернеця.

Фото: СБУ

Другий затриманий - 24-річний ієромонах тієї ж церкви. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він вчинив із нею сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручено підозру за ч. 1 ст. 155 КК.

Рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд визначив - домашній арешт. Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.