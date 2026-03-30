Герой України Розлач: «Якщо північнокорейці розвинуться технологічно, то це буде страшна сила»

Заступник командира 8 корпусу Десантно-штурмових військ, полковник Павло Розлач в інтерв’ю LB.ua заявив, що північнокорейські війська, залучені на боці Росії в в Курській області, вразили своєю фізичною підготовкою.

За його словами, українці недооцінили цього супротивника.

«Варто визнати: ми їх недооцінили. Думали, що це будуть худі маленькі військовослужбовці, які приїхали туди воювати за дві ложки рису. Натомість вони були якісно підготовленими військовослужбовцями. Це армія зі своєю ієрархією, командирами. Порівнювати їх із найманцями з умовної Африки не можна. Окрім того, на Курщині діяли не прості корейські війська, а сили спеціальних операцій, еліта. Я сподіваюся, що їхня регулярна армія не настільки навчена. Їм було по 26-27 років, з яких 7-8 років вони у війську. Фізична підготовка була колосальною», – сказав Розлач.

Він пояснив, що вони швидко вчаться воювати, хоч зараз відстають від інших країн технологічно.

«Це буде страшна сила. Не хочу нікого лякати, але якщо вони технологічно розвинуться, це всі відчують. А вчаться вони швидко. Перші їхні штурми були недолугими й масовими: сигнальна ракета в бік наших позицій – і 200 корейців побігли вперед. Як наслідок, вони зазнали великих втрат, тому потім почали рухатися по 20, по 10, по 5 осіб. Швидко вловлюють, як треба робити. Зараз уже застосовують дрони. Цивілізований світ має готуватися до цього», – зауважив пан полковник.

Нагадаємо, контингент північнокорейської армії продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора. Зокрема, угруповання військ КНДР перебуває на території Курської області РФ та обстрілює прикордонні громади України.