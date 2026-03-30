У прокуратурі повідомили про затримання полковника Нацгвардії

Правоохоронці затримали полковника Нацгвардії. Його підозрюють у тому, що він хотів «купити» фейкову інвалідність за 6000 доларів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у межах кримінального провадження затримано колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України», – розповіли там.

Затримання відбулося 24 березня цього року в порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, полковник Національної гвардії України намагався незаконно звільнитися з військової служби, виключитися з військового обліку та отримати передбачені державою виплати. Для цього він вирішив оформити фіктивну інвалідність II групи.

Встановили, що для цього він звернувся до члена експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи одного з медичних закладів Києва та запропонував неправомірну вигоду за сприяння в оформленні відповідного статусу.

«Попри чітку відмову службової особи медзакладу, яка вказала на відсутність у нього будь-яких захворювань, що могли б бути підставою для встановлення інвалідності II групи, він не відмовився від свого наміру», – розповіли у Генпрокуратурі. Там додали, що 24 березня правоохоронець передав частину неправомірної вигоди – 3 тис. доларів США із обумовленої суми – 6 тис. доларів. Після цього його затримали працівники ДБР.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені гроші

Одночасно правоохоронці провели низку невідкладних обшуків, і під час слідчих дій вилучили кошти та інші докази протиправної діяльності. Також перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

25 березня 2026 року затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі.

26 березня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тис. грн. Суд відмовив у клопотанні захисників щодо передачі підозрюваного на поруки.