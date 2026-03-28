Ексміністру аграрної політики обрали запобіжний захід у справі про 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи

Колишньому міністру Міністерства агропромислового розвитку України обрали запобіжний захід у справі про махінацію зі зерном.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Напередодні ексміністру, як організатору схеми, та двом співорганізаторам і виконавцям, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Імені ексурядовця не називають, але низка ЗМІ інформує, що йдеться про міністра аграрної політики у 2022–2024 роках Миколу Сольського.

Підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою.

Щодо двох інших учасників схеми – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.

Досудове розслідування триває.

