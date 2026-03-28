Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські морпіхи відбили наймасштабніший ворожий штурм на Олександрівському напрямку

Противник здійснив масштабний штурм позицій українських захисників.

Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили масовану атаку російських військ на Олександрівському напрямку. 

Про це повідомили у 37 окремій бригаді морської піхоти.

Зазначається, що вранці 28 березня противник здійснив масштабний штурм позицій українських захисників.

«Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу», – ідеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям українських підрозділів наступ вдалося зупинити.

«Станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено», – зазначають військові.

У бригаді підкреслили, що втрати противника за першу половину доби перевищили показники попередніх кількох днів боїв на цьому напрямку.

Зокрема, ворог втратив:

  • 27 військових — безповоротно;
  • 1 — санітарні втрати;
  • 1 танк;
  • 2 квадроцикли;
  • 2 мотоцикли.

«Втрати противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій», – додають військові.

Українські морські піхотинці наголошують, що продовжують утримувати позиції та контролювати ситуацію на напрямку.

Читайте також
