Українські морпіхи відбили наймасштабніший ворожий штурм на Олександрівському напрямку

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили масовану атаку російських військ на Олександрівському напрямку.
Про це повідомили у 37 окремій бригаді морської піхоти.
Зазначається, що вранці 28 березня противник здійснив масштабний штурм позицій українських захисників.
«Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу», – ідеться у повідомленні.
Завдяки злагодженим діям українських підрозділів наступ вдалося зупинити.
«Станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено», – зазначають військові.
У бригаді підкреслили, що втрати противника за першу половину доби перевищили показники попередніх кількох днів боїв на цьому напрямку.
Зокрема, ворог втратив:
- 27 військових — безповоротно;
- 1 — санітарні втрати;
- 1 танк;
- 2 квадроцикли;
- 2 мотоцикли.
«Втрати противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій», – додають військові.
Українські морські піхотинці наголошують, що продовжують утримувати позиції та контролювати ситуацію на напрямку.