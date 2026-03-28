Українські морпіхи відбили наймасштабніший ворожий штурм на Олександрівському напрямку

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили масовану атаку російських військ на Олександрівському напрямку.

Про це повідомили у 37 окремій бригаді морської піхоти.

Зазначається, що вранці 28 березня противник здійснив масштабний штурм позицій українських захисників.

«Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу», – ідеться у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям українських підрозділів наступ вдалося зупинити.

«Станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено», – зазначають військові.

У бригаді підкреслили, що втрати противника за першу половину доби перевищили показники попередніх кількох днів боїв на цьому напрямку.

Зокрема, ворог втратив:

27 військових — безповоротно;

1 — санітарні втрати;

1 танк;

2 квадроцикли;

2 мотоцикли.

«Втрати противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій», – додають військові.

Українські морські піхотинці наголошують, що продовжують утримувати позиції та контролювати ситуацію на напрямку.