Російська армія атакувала Центральний район Херсона, є поранена

Унаслідок атаки РФ по Центральному районі Херсона поранень зазнала 77-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Меддопомога знадобилась літній жінці, яка напередодні потрапила під удар російського безпілотника у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
У 77-річної херсонки діагностували вибухову травму, струс головного мозку, гостру реакцію на стрес та поранення ноги.
Постраждала лікуватиметься амбулаторно.
- На Херсонщині через російські атаки у Комишанах відомо про загиблого, у Благовіщенському цивільний звернувся до лікарні.