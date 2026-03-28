Російська армія атакувала Центральний район Херсона, є поранена

Унаслідок атаки РФ по Центральному районі Херсона поранень зазнала 77-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась літній жінці, яка напередодні потрапила під удар російського безпілотника у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

У 77-річної херсонки діагностували вибухову травму, струс головного мозку, гостру реакцію на стрес та поранення ноги.

Постраждала лікуватиметься амбулаторно.