ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Центральний район Херсона, є поранена

У мешканки діагностували множинні травми.

Унаслідок атаки РФ по Центральному районі Херсона поранень зазнала 77-річна жінка. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась літній жінці, яка напередодні потрапила під удар російського безпілотника у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні. 

У 77-річної херсонки діагностували вибухову травму, струс головного мозку, гостру реакцію на стрес та поранення ноги. 

Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies