Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
СЗРУ: Кремль готує централізацію "м’якої сили" для посилення зовнішнього впливу

Кремль готує масштабну реформу інструментів зовнішнього впливу.

Фото: СЗРУ

У Росії готують масштабну реформу інструментів зовнішнього впливу, яка передбачає централізацію управління так званою "м’якою силою" під прямим контролем адміністрації президента. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з попередніми оцінками, ключову роль у новій архітектурі отримає перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко. Він уже контролює низку стратегічних напрямів, зокрема внутрішню політику та інформаційно-комунікаційні процеси, що робить його головним кандидатом на кураторство реформованої системи.

Водночас нинішній керівник Россотрудничество Євген Примаков, за прогнозами, може втратити посаду та перейти на роботу до парламенту рф.

«Россотрудничество» тривалий час позиціонувалося як структура культурно-гуманітарного співробітництва. Однак нова реформа фактично ліквідовує навіть формальну автономію агентства та змінює його функціонал.

Серед ключових змін:

  • переорієнтація з культурних програм на інформаційні кампанії;
  • активна робота з цільовими аудиторіями за кордоном;
  • координація мереж лояльних організацій;
  • інтеграція в ширшу систему зовнішньополітичного впливу.

Аналітики наголошують, що агентство і раніше розглядалося як частина інфраструктури російських спецслужб, але тепер ці функції можуть отримати офіційне інституційне оформлення.

Окремим елементом реформи є створення спеціального фонду для фінансування міжнародних медійних і гуманітарних проєктів. У Кремлі його подають як аналог USAID.

Втім, за оцінками експертів, йдеться про механізм непрямого фінансування мереж впливу через неурядовий сектор, що дозволить приховувати державну участь у таких проєктах.

Географічний акцент реформи зміщується на країни пострадянського простору, які в москві розглядають як зону стратегічної конкуренції. Передбачається посилення:

  • інформаційної присутності;
  • культурних ініціатив із політичним підтекстом;
  • роботи з місцевими елітами та громадськими структурами.

Ці кроки розглядаються як частина ширшої гібридної стратегії впливу.

Концентрація ресурсів і повноважень у руках Кирієнка створює передумови для швидкого запуску та координації зовнішніх кампаній із внутрішньополітичними завданнями кремля.

Таким чином, реформа виходить за межі адміністративної оптимізації й може свідчити про підготовку до нового етапу інформаційного протистояння на міжнародній арені.

﻿
Читайте також
