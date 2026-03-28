Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шостки на Сумщині

Уночі 28 березня російські окупанти атакували місто Шостка на Сумщині, там пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"Сьогодні вночі російський агресор завдав авіаційного удару по Шосткинській територіальній громаді. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, приватні житлові будинки, господарчі споруди, транспорт (легковий автомобіль і трактор)", – ідеться у повідомленні.

Інформація про поранених не надходила. Збитки та втрати уточнюються.