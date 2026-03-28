ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили 252 із 273 ворожих безпілотників

Основину напрямок удару – Одещина.

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 28 березня (з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 180 із них – "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком ворожого удару була Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Після 07.00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються", – додають у Повітряних силах.

﻿
