Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вбили і поранили сімох цивільних на Донеччині (доповнено)

Цивільний загинув унаслідок удару по 

Наслідки російських обстрілів Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Унаслідок російських атак упродовж минулої доби на Донеччині загинула людина, ще шестеро поранені. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Олексієво-Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 302 людини, у тому числі 36 дітей.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено автомобіль.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено 18 будинків та лінії електропередач; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies