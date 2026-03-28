Російські окупанти вбили і поранили сімох цивільних на Донеччині (доповнено)

Унаслідок російських атак упродовж минулої доби на Донеччині загинула людина, ще шестеро поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Олексієво-Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 302 людини, у тому числі 36 дітей.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено автомобіль.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено 18 будинків та лінії електропередач; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.