Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Суспільство / Війна

На Херсонщині через атаки РФ постраждали семеро цивільних

Зі звільнених громад Херсонщини вдалося евакуювати 5 людей.

Наслідки удару росіян по Херсонській ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів поранень зазнали семеро мешканців Херсонської області. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, офісне приміщення, скутер та приватні автомобілі", – повідомляє Прокудін.

Також зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

