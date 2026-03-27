Бойові дії на Донеччині, 163 бойових зіткнення, ворожі обстріли, завершення оновлення правопису, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1493-й день повномасштабної війни.

Увечері 27 березня росіяни атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Крім того, зафіксовані влучання і у житловому секторі.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 березня відбулося 163 бойових зіткнення.

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Група “Нафтогаз” заявила про зупинку роботи газовидобувного підприємства на Полтавщині після обстрілу окупантів.

“росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз. Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено”, – йдеться у повідомленні.

27 березня остаточно завершено оновлення українського правопису, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови.

Партія «Слуга народу» на позачерговому з’їзді ухвалила нову редакцію статуту, в якому передбачила створення Президії — оперативного органу управління для швидкого реагування на виклики воєнного часу.

До складу нового органу увійшли голова партії Олександр Корнієнко, голова Політичної ради Давид Арахамія, очільник Національної ради громад Олександр Завітневич, а також новообрані заступники голови партії.

Паралельно з’їзд оновив керівництво.

Нардеп фракції “Слуга народу” Юрій Корявченков, більш відомий як актор студії “Квартал 95” на прізвисько “Юзік”, після допиту в НАБУ виїхав з України в Іспанію, де в передмісті Барселони з початку повномасштабного вторгнення мешкає його родина.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди” “Іспанський округ “Юзіка”. Як слуга народу Корявченков облаштовується в Іспанії”. За інформацією джерел “Української правди” у правоохоронних органах, нардеп 13 березня був на допиті в НАБУ. Наступного дня, 14 березня, він на власному авто виїхав з країни через ПП “Краківець”.

Сам нардеп в коментарі журналісту УП Михайлу Ткачу заявив, що перебуває в Іспанії у відпустці за власний рахунок.

Politico пише, що адміністрація Дональда Трампа нібито почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями.

Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, стверджує медіа, додаючи, що це питання стало однією з ключових тем обговорення держсекретаря Марка Рубіо з лідерами G7 на зустрічі 27 березня.

Водночас генсек Марк Рютте та речниця Альянсу Еллісон Харт підкреслили, що наразі вся оплачена зброя продовжує надходити в Україну.

Держсекретар США Марко Рубіо також заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід через операцію в Ірані, передає «Європейська правда».

За словами держсекретаря, наразі ініціатива із закупівель працює без змін, проте він не виключив перегляд пріоритетів у майбутньому.

