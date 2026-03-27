УП: Нардеп “Юзік” після допиту в НАБУ виїхав до Іспанії, де дружина придбала нерухомість

Джерела видання стверджують, що нардеп Юрій Корявченков був постійним відвідувачем офісу депутата Юрія Кісєля, в якому, за версією слідства, нардепи отримували гроші за голосування.

Нардеп Юрій Корявченков (“Юзік”) в Іспанії, березень 2026
Фото: скріншот

Нардеп фракції “Слуга народу” Юрій Корявченков більш відомий як актор студії “Квартал 95” на прізвисько “Юзік” після допиту в НАБУ виїхав з України в Іспанію. За його словами, він у відпустці. Про це йдеться у розслідуванні “Української правди” “Іспанський округ “Юзіка”. Як слуга народу Корявченков облаштовується в Іспанії”.

За інформацією джерел “Української правди” у правоохоронних органах, нардеп 13 березня був на допиті в НАБУ. Наступного дня, 14 березня, він на власному авто виїхав з країни через ПП “Краківець”.

“Юзік” відправився в Іспанію на узбережжя Коста-Брава. В Іспанії в передмісті Барселони з початку повномасштабного вторгнення мешкає його родина.

Сам нардеп в коментарі журналісту УП Михайлу Ткачу заявив, що перебуває в Іспанії у відпустці за власний рахунок. Він запевнив, що це законно. Зазначимо, що у січні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що “їздити за кордон із недержавною метою посадовцям більше не вдасться”. Щодо цього є рішення РНБО та президентський указ. 

Депутат розповів, що в Іспанії його дружина придбала квартиру, але не зміг назвати ні площі помешкання, ні ціни придбання. Він заявив, що всю інформацію можна буде побачити у його декларації.

Також “Юзік” не зміг відповісти, ким і де працює його дружина.

Крім того депутат не зміг згадати, як часто він навідується до родини в Іспанію і чи був він з ними на Новий рік. Водночас визнав, що і в січні, і в лютому, і в березні був з родиною, зокрема 7 днів в лютому під час “відрядження”.

Нардеп також не прокоментував допит в НАБУ: “Я не можу нічого сказати. Я не коментую...Запитайте у НАБУ”.

Джерела УП в правоохоронних органах стверджують, що нещодавно Корявченкова викликали на допит в НАБУ саме у справі конвертів для “слуг народу”.

В грудні минулого року стало відомо, що депутати президентської фракції могли “працювати” за додаткову платню в конвертах. Їх, за версією слідства, роздавали в офісі впливового нардепа і близького до президента бізнесмена Юрія Кісєля. Підозри тоді отримали чотири “слуги”. П'ятий, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Юрій Корявченков, напередодні виїхав за кордон.

﻿
