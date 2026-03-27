Переговори можуть завершитися протягом кількох тижнів. Крім того, сторони також погодилися збільшити постачання російської нафти до Індії.

РФ та Індія ведуть переговори про відновлення прямих поставок зрідженого газу — уперше від початку війни в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Коли в січні індійські дипломати вели переговори про угоду, яка мала б пом’якшити каральні мита США на експорт із країни, Нью-Делі скоротив закупівлі російської нафти — крок, який широко розцінили як болісну поступку президенту Дональду Трампу.

Однак уже за два місяці Індія і Росія поглиблюють енергетичну співпрацю: сторони домовилися підготуватися до відновлення прямих поставок російського зрідженого природного газу (LNG) — уперше від початку війни в Україні, повідомили два обізнані джерела. Якщо Індія вирішить рухатися вперед із цією угодою, яка може порушувати західні санкції, переговори можуть завершитися протягом кількох тижнів.

Деталі переговорів, що відбуваються на тлі різкого зростання цін на енергоносії після удару США та Ізраїлю по Ірану, раніше не повідомлялися. «Усна домовленість» про переговори щодо LNG була досягнута 19 березня під час зустрічі заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна та міністра нафти і газу Індії Хардіпа Сінгха Пурі в Делі.

Сторони також погодилися збільшити постачання російської нафти до Індії — приблизно за місяць її частка може зрости з рівня січня до щонайменше 40% від загального імпорту країни. Після вторгнення в Україну Індія стала великим покупцем російської нафти зі значними знижками: торік вона закупила її майже на $44 млрд, що допомогло підтримувати економіку РФ у воєнний час.

Індія окремо доручила своїм імпортерам готуватися до відновлення закупівель російського LNG і вже звернулася до США щодо можливого послаблення санкцій. Водночас індійські міністерства не коментують потенційну угоду, а російська сторона та Мінфін США також утрималися від відповідей.

На тлі війни на Близькому Сході попит на російські енергоносії в Азії різко зріс, адже їхні поставки не залежать від Перської затоки. Індійські НПЗ почали збільшувати закупівлі російської нафти ще до оголошення США тимчасового послаблення санкцій 5 березня, а з ростом цін Вашингтон надалі пом’якшував обмеження.

Росія, яка підтримує тісні зв’язки з Індією ще з часів холодної війни, намагається скористатися ситуацією. Нова угода щодо LNG, ймовірно, буде менш вигідною для Індії, ніж попередній 20-річний контракт 2012 року. Також Москва пропонує співпрацю в енергетичній інфраструктурі та розширення авіасполучення.