Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС

Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами блоку.

Європарламент підтримав створення центрів депортації за межами ЄС
Мігрантів врятували з надувного човна, Іспанія, 6 березня 2026
Фото: EPA/UPG

У четвер, 26 березня, депутати Європарламенту проголосували за полегшення створення нових центрів утримання мігрантів поза межами Європейського Союзу, так званих «центрів повернення», передає The Washington Post. 

“За” проголосували 389 депутатів, “проти” — 206, ще 32 утрималися. Праві партії об’єдналися з ультраправими силами, яких раніше уникали, щоб ухвалити це рішення, тоді як ліві та центристські сили виступили проти.

Тепер будь-яка країна ЄС може самостійно або в невеликих коаліціях домовлятися про депортацію мігрантів не до їхніх країн походження, а до спеціальних центрів, які ще мають бути збудовані за межами 27-країнного блоку.

Вже зараз Греція, Німеччина, Нідерланди, Австрія та Данія ведуть переговори з урядами, переважно в Африці, щодо розміщення таких центрів для утримання мігрантів, яким відмовили в притулку.

Ультраправі партії в Європі схвально відгукнулися про політику депортацій президента США Дональда Трампа та закликають ЄС запровадити подібний підхід.

Зокрема, ультраправі партії Бельгії Vlaams Belang і Німеччини AfD у січні заявили, що хочуть створити поліцейську групу для пошуку та депортації мігрантів за аналогією з американськими заходами.

Водночас правозахисні організації заявляють, що мігранти зазнають жорстокого поводження та незаконних відмов на кордонах ЄС, а їхні правові гарантії поступово послаблюються.

﻿
