Політика

Сибіга: уряд ухвалив рішення про вихід зі 116 договорів СНД

Україна припиняє дію 25, денонсує 3 та виходить з 88 міжнародних договорів.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Кабінет Міністрів України припинив дію 116 міжнародних договорів України, укладених раніше між урядом України та урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також у рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як пише пресслужба МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Розриваємо останні зв’язки з так званим “СНД”. Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього необхідно розірвати останні юридичні зв’язки, які колись поєднували нас із РФ, Білоруссю, так званим “СНД”. Це складний і комплексний юридичний процес, що потребує послідовного опрацювання, і ми системно виконуємо цю роботу», – зазначив глава української дипломатії. 

У результаті Україна припиняє дію 25, денонсує 3 та виходить з 88 міжнародних договорів. Із них 5 – з РФ, 23 – з РБ, 87 – у рамках СНД, а також один тристоронній договір Україна-РФ-РБ.

Сибіга додав, що, з урахуванням нещодавніх указів президента від 25 лютого про вихід із 31 міжнародного договору в рамках СНД, а також зареєстрованих у Верховній Раді України 14 законопроєктів, якими передбачено припинення дії 74 міжнародних договорів, Україна фактично завершує основний етап приведення нормативно-правової бази дво- та багатосторонніх відносин України з РФ, РБ та в рамках СНД «у відповідність до реалій війни та визначального місця України в новій архітектурі безпеки Європи».

Андрій Сибіга зазначив, що кордон України – це кордон міжнародного права, свободи та європейської цивілізації, і такий підхід має бути відображений і в міжнародній договірно-правовій базі України.

Міністр подякував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та колегам-урядовцям за підтримку, а також команді МЗС, яка підготувала та реалізувала ці рішення.

  • У січні Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць СНД.
