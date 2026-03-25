"Не можуть згадати навіть, хто завдав удару": МЗС України розкритикувало заяву ЮНЕСКО щодо атаки РФ по Львову

Українська ППО "робить більший внесок у захист Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ніж сама ЮНЕСКО".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко відреагував на заяву ЮНЕСКО, у якій не згадується відповідальність Росії за удар по об’єкту Всесвітньої спадщини в центрі Львова.

Про це дипломат повідомив на брифінгу, пише Укрінформ.

"Ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть, хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари якихось інопланетян по Львову… Про що тут говорити? На жаль, це вирок дисфункціональності цієї організації, нездатності називати речі своїми іменами", – зазначив Тихий.

Він також додав, що українська система ППО сьогодні "робить більший внесок у захист Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ніж сама ЮНЕСКО".

У спільній заяві ЮНЕСКО висловила стурбованість ударом російським безпілотником по центральній частині Львова, однак не згадала, що атаку здійснила Росія. Водночас ЮНЕСКО висловила готовність підтримати владу з засобами захисту та наданням екстреної допомоги.

Внаслідок атаки дронами по Україні 24 березня, у Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів — історичний центр". Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.