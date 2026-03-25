Єврокомісія схвалила виділення понад 17 млрд євро на оборонні плани Чехії і Франції в межах SAFE

Європейська комісія в межах ініціативи SAFE затвердила національні оборонні плани Чехії та Франції і відповідну пропозицію щодо надання фінансової допомоги вже подали на розгляд Ради ЄС.

Як ідеться на сайті Єврокомісії, згідно з попередніми розрахунками, Чехія зможе отримати 2,06 мільярда євро, а Франція — 15,09 мільярда євро. Ці кошти спрямують на зміцнення стратегічних спроможностей країн після підписання кредитних угод.

Рада ЄС має чотири тижні на ухвалення імплементаційних рішень. Після цього Єврокомісія фіналізує документи, а перші виплати очікуються вже у квітні цього року.

Рада ЄС уже затвердила аналогічні плани для 16 інших держав-членів блоку.