Єврокомісія схвалила виділення понад 17 млрд євро на оборонні плани Чехії і Франції в межах SAFE

Європейська комісія в межах ініціативи SAFE затвердила національні оборонні плани Чехії та Франції і відповідну пропозицію щодо надання фінансової допомоги вже подали на розгляд Ради ЄС.
Як ідеться на сайті Єврокомісії, згідно з попередніми розрахунками, Чехія зможе отримати 2,06 мільярда євро, а Франція — 15,09 мільярда євро. Ці кошти спрямують на зміцнення стратегічних спроможностей країн після підписання кредитних угод.
Рада ЄС має чотири тижні на ухвалення імплементаційних рішень. Після цього Єврокомісія фіналізує документи, а перші виплати очікуються вже у квітні цього року.
Рада ЄС уже затвердила аналогічні плани для 16 інших держав-членів блоку.
- Програма SAFE дозволяє країнам ЄС масштабувати закупівлі зброї через спільні тендери; це забезпечує взаємосумісність техніки та знижує витрати.
- Важливою особливістю ініціативи є можливість залучення до спільних закупівель України, а також країн ЄАВТ та держав-кандидатів на вступ до ЄС. Це дозволяє не лише купувати продукцію їхньої оборонної промисловості, а й об’єднувати попит для зміцнення загальноєвропейської бази безпеки.