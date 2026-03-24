Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Громадян США та Чехії затримали, як підозрюваних у підпалі чеського оборонного підприємства

Двох осіб затримали в Чехії, ще одного - у Словаччині.

пожежа на заводі з виробництва дронів у Чехії (Пардубіце)
Фото: HZS Pardubického kraje

Трьох осіб, громадян США та Чехії, затримали за звинуваченням у тероризмі після підпалу об'єкта виробника зброї в Чехії.

Про це пише Reuters.

Двох підозрюваних у п'ятничному нападі затримали в Чеській Республіці, а одного - у Словаччині.

Пожежа пошкодила будівлю, яку використовує чеська оборонна група LPP Holding, у промисловому комплексі в Пардубіце, приблизно за 120 км від Праги.

Холдинг LPP оголосив про плани співпраці з ізраїльською групою Elbit Systems у 2023 році, але стверджує, що ці плани ще не були реалізовані. 

Виробництво LPP включає дрони, що експортуються до України.

Поліція звинуватила затриманих у злочинах тероризму. Прокурори звернулися до суду з проханням взяти під варту двох затриманих у Чеській Республіці осіб. Найімовірнішим мотивом було твердження групи, яка заявила про здійснення нападу, що LPP співпрацювала з ізраїльською фірмою.

Як пише видання, раніше LPP заявляла, що поліція також розглядає можливий зв'язок Росії з підпалом. Правоохоронці публічно не коментували цього, але заявили, що розглядають різні сценарії у своєму розслідуванні.

Група, яка заявила про свою причетність до пожежі в п'ятницю, опублікувала у вівторок на своєму вебсайті заяву, в якій повідомила, що отримала «документи з обмеженим доступом», які опублікує, якщо LPP не розірве зв'язки з Elbit Systems та «не засудить варварську окупацію Палестини».

  • 20 березня у чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на території оборонного підприємства, яку правоохоронці офіційно розслідують як теракт.
  • Відповідальність за підпал взяло на себе угруповання «Фракція землетрусів». Свої дії вони пояснили протестом проти компаній LPP Holding та Elbit Systems і звинуватили їх у тому, що вони нібито виготовляють безпілотники для Ізраїлю. Утім, представники компанії LPP заперечили ці закиди, заявивши, що виробництво дронів на цьому заводі так і не запустили.
Читайте також
