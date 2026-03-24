Громадян США та Чехії затримали, як підозрюваних у підпалі чеського оборонного підприємства

Двох осіб затримали в Чехії, ще одного - у Словаччині.

пожежа на заводі з виробництва дронів у Чехії (Пардубіце)

Трьох осіб, громадян США та Чехії, затримали за звинуваченням у тероризмі після підпалу об'єкта виробника зброї в Чехії.

Про це пише Reuters.

Двох підозрюваних у п'ятничному нападі затримали в Чеській Республіці, а одного - у Словаччині.

Пожежа пошкодила будівлю, яку використовує чеська оборонна група LPP Holding, у промисловому комплексі в Пардубіце, приблизно за 120 км від Праги.

Холдинг LPP оголосив про плани співпраці з ізраїльською групою Elbit Systems у 2023 році, але стверджує, що ці плани ще не були реалізовані.

Виробництво LPP включає дрони, що експортуються до України.

Поліція звинуватила затриманих у злочинах тероризму. Прокурори звернулися до суду з проханням взяти під варту двох затриманих у Чеській Республіці осіб. Найімовірнішим мотивом було твердження групи, яка заявила про здійснення нападу, що LPP співпрацювала з ізраїльською фірмою.

Як пише видання, раніше LPP заявляла, що поліція також розглядає можливий зв'язок Росії з підпалом. Правоохоронці публічно не коментували цього, але заявили, що розглядають різні сценарії у своєму розслідуванні.

Група, яка заявила про свою причетність до пожежі в п'ятницю, опублікувала у вівторок на своєму вебсайті заяву, в якій повідомила, що отримала «документи з обмеженим доступом», які опублікує, якщо LPP не розірве зв'язки з Elbit Systems та «не засудить варварську окупацію Палестини».