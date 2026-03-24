Ynet: Верховний лідер Ірану погодився на переговори зі США

Ізраїль не знав про спроби Штатів почати переговори з Іраном і дізнався про це випадково.

Ізраїльське видання Ynet повідомило, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі надіслав спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу секретне повідомлення: «Ми отримали згоду та благословення [Верховного лідера Алі] Моджтаби».

Видання зазначає, що після того як Трамп оголосив про переговори, які можуть призвести до угоди, Іран швидко це заперечив. Але телефонна розмова між міністром закордонних справ Ірану та Віткоффом, за участю Кушнера, показує іншу картину.

Іранський чиновник підтвердив, що Хаменеї-молодший зайняв місце свого вбитого батька, і дав зрозуміти, що спадкоємець «схвалив якомога швидше завершення цієї історії, якщо наші умови будуть виконані».

Водночас видання зазначає, що Ізраїль залишався поза межами переговорів і випадково дізнався про їхнє існування.