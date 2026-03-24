Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала нічну атаку РФ по Україні. Вона каже, що через це порушене енергоз’єднання із Європою.
Про це вона написала у соцмережі Х.
«Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв'язок Молдови з Європою», – йдеться у її повідомленні.
Вона зазначила, що вже задіюють альтернативні маршрути, але ситуація залишається нестабільною.
«Росія несе повну відповідальність», – написала Санду.
Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026
- У ніч на 24 березня Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Застосувала дрони і ракети повітряного та наземного базування. Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу.
- ППО знешкодила 390 цілей: 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.