Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала нічну атаку РФ по Україні. Вона каже, що через це порушене енергоз’єднання із Європою.

Про це вона написала у соцмережі Х.

«Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв'язок Молдови з Європою», – йдеться у її повідомленні.

Вона зазначила, що вже задіюють альтернативні маршрути, але ситуація залишається нестабільною.

«Росія несе повну відповідальність», – написала Санду.

Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026