Російська мережа "Матрьошка" поширює фейки про "український слід" на виборах в Угорщині

У пропагандистських відео поширюються наративи щодо начебто закликів до угорців "брати до рук зброю".

Фото: Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI

Пов’язана з Кремлем мережа "Матрьошка" активізувала кампанію з поширення фейків, спрямованих на дискредитацію України та вплив на політичну ситуацію в Угорщині. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI.

За даними проєкту "Блокировщик ботов", у соціальній мережі X почали масово з’являтися відеоролики з неправдивими твердженнями про нібито підготовку Україною "перевороту" у разі перемоги партії "Фідес" на парламентських виборах, запланованих на 12 квітня.

Перші такі відео були опубліковані 17 березня. У них, зокрема, демонструвалися постановочні кадри з "українськими біженцями", які нібито отримали поранення під час спроби організувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан.

У наступних матеріалах поширювалися ще більш радикальні наративи. Зокрема, стверджувалося, що українські посадовці нібито закликають угорців брати до рук зброю, "голосувати власною кров’ю" та "поширювати революції по Європі". Ці повідомлення не мають жодного підтвердження та є частиною інформаційної операції.

Деякі відео, що набирали десятки тисяч переглядів, фальшиво приписували авторство міжнародним медіа та ініціативам, зокрема Deutsche Welle, United24 та TRM.

Раніше The Washington Post повідомляло, що служба зовнішньої розвідки РФ могла розробити сценарій інсценування замаху на Орбана з метою впливу на результати виборів. 

За цим планом, передбачалося використання відео, створених за допомогою штучного інтелекту, та їх масштабне поширення у соцмережах.

