Норвегія сприятиме створенню умов для інвестицій компаній, які долучаться проєктів відновлення енегретики України.

Уряд Норвегії виділить 93 мільйонів норвезьких крон (понад 8,4 млн євро) на підтримку підготовчих проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків як для українських, так і для норвезьких компаній.

Про це ідеться у повідомленні уряду Норвегії.

«Програма підтримки бізнесу від Norad допомагає знизити ризики для компаній та розширити інвестиційні можливості в країні, що постраждала від війни», – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Він підкреслив, що енергетичний сектор України зазнав значних втрат через повномасштабне вторгнення Росії, а країна реалізує амбітні плани у сфері відновлюваної енергетики. Норвегія сприятиме створенню умов для інвестицій компаній, які бажають долучитися до цих проєктів.

Фінансова підтримка надаватиметься через Nansen Support Programme, де деякі угоди розраховані на один рік, інші – на кілька років.

У списку компаній, які отримають фінансову допомогу від Норвегії:

ДТЕК (Україна) – 5,5 млн норвезьких крон (понад 498 тис. євро) на двохрічний проєкт вітроенергетики потужністю 650 МВт, з будівництвом вітропарку до 2028 року.

Farmasoft (Україна) – 6,5 млн крон (близько 589 тис. євро) на модернізацію ланцюга постачання фармацевтичної продукції та будівництво нового складу відповідно до стандартів ЄС.

Malthe Winje (Норвегія) – 24 млн крон (2,1 млн євро) на модернізацію та відновлення шести малих гідроелектростанцій протягом двох років.

Fenix Repower AS (Норвегія) – 57 млн крон (5,1 млн євро) на будівництво вітрової електростанції, яка щороку вироблятиме 0,52 ТВт·год відновлюваної енергії для підтримки «зеленого» переходу України відповідно до стандартів ЄС. Термін угоди – два роки.

Наразі триває робота над двома новими угодами в енергетичному секторі, про які буде оголошено пізніше.