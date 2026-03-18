Норвегія надає 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні

Норвегії надає 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE.
Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів", – зазначає глава уряду.
Юлія Свириденко відзначає, що з початку запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.
- Проєкт PEACE in Ukraine реалізують із червня 2022 року. Його мета — забезпечити стабільне функціонування державних інституцій на національному та регіональному рівнях під час війни.