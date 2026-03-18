Норвегія надає 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні

З 2022 року проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів.

Норвегії надає 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів", – зазначає глава уряду.

Юлія Свириденко відзначає, що з початку запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.