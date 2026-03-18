Американські військові атакували укріплені ракетні об'єкти вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

Про це йдеться у дописі Центрального командування США на соціальній платформі X.

США використали так звані протибункерні бомби – 2268-кілограмові боєприпаси глибокого проникнення.

Військові зазначили, що іранські протикорабельні крилаті ракети на цих об'єктах становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що союзники по НАТО не підтримали Штати у війні з Іраном.

16 березня стало відомо, що глава британського уряду Кір Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку

Тим часом директор Національного антитерористичного центру США Джо Кент пішов у відставку на знак протесту проти війни з Іраном, заявивши, що Тегеран «не становить безпосередньої загрози для нашої країни», а США розпочали конфлікт «через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі».