ГоловнаСвіт

США атакували ракетні об'єкти Ірану поблизу Ормузької протоки

Американці використали так звані протибункерні бомби – 2268-кілограмові боєприпаси глибокого проникнення. 

Американські військові атакували укріплені ракетні об'єкти вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

Про це йдеться у дописі Центрального командування США на соціальній платформі X.

США використали так звані протибункерні бомби – 2268-кілограмові боєприпаси глибокого проникнення. 

Військові зазначили, що іранські протикорабельні крилаті ракети на цих об'єктах становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці.

  • Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що союзники по НАТО не підтримали Штати у війні з Іраном.
  • 16 березня стало відомо, що глава британського уряду Кір Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку
  • Тим часом директор Національного антитерористичного центру США Джо Кент пішов у відставку на знак протесту проти війни з Іраном, заявивши, що Тегеран «не становить безпосередньої загрози для нашої країни», а США розпочали конфлікт «через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі».
