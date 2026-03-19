ЗМІ: Російський підсанкційний нафтовий танкер прямує до Куби

Російський підсанкційний нафтовий танкер "Anatoly Kolodkin" із 730 000 барелів нафти прямує до Куби і має прибути туди 23 березня.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані морського моніторингу.

Підсанкційний Anatoly Kolodkin завантажив 730 000 барелів нафти в російському порту Приморськ 8 березня і станом на середу перебував у східній Атлантиці, прямуючи до Куби.

За даними аналітичної компанії Kpler, судно під російським прапором, що належить державній компанії "Совкомфлот", має розвантажитися на нафтовому терміналі Матансас на півночі острова приблизно 23 березня. Цей танкер перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

Ще один танкер, "Sea Horse" під прапором Гонконгу, наприкінці січня завантажив майже 200 000 барелів дизельного пального біля Кіпру з іншого судна. 13 лютого він залишив Середземне море і відтоді рухається на захід через Атлантику, сповільнюючись наприкінці лютого – на початку березня та рухаючись нестабільним курсом. Станом на середу він перебував у північно-західній частині Карибського моря приблизно за 1500 км від узбережжя Куби.

Куба не імпортує нафту з 9 січня, коли Мексика здійснила останнє постачання невдовзі після усунення Мадуро. Мексика припинила ці поставки під тиском адміністрації Трампа.