ГоловнаСвіт

У Ірані стратили трьох людей, яких звинуватили у вбивстві поліцейських під час протестів

Страти були виконані в місті Кум.

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран у четвер 19 березня стратив трьох чоловіків, засуджених за вбивство двох поліцейських під час заворушень на початку цього року.

Як пише Reuters, про це повідомили державні ЗМІ.

Верховний суд залишив вироки в силі.

У суді заявили, що чоловіків визнали винними у вбивстві та «Мохаребі» (воєнні дії проти Бога), зокрема у скоєнні дій, які, на думку суду, були на користь Ізраїлю та Сполучених Штатів. Страти були виконані в місті Кум.

Влада заявила, що троє осіб брали участь у нападах із застосуванням ножів та іншої зброї під час протестів 8 січня, в результаті яких загинуло двоє поліцейських.

Іранські чиновники неодноразово звинувачували іноземних супротивників, зокрема Ізраїль та США, у причетності до загальнонаціональних заворушень на початку цього року, які були придушені під час найбільших репресій в історії Ісламської Республіки.

  • На початку цього року в Ірані спалахнули антиурядові протести. Загинули тисячі людей. Офіційні дані Ірану сильно відрізнялися від міжнародних підрахунків: понад 3000 проти мініму 20 тисяч. 
  • Демонстрації розпочалися в столиці Тегерані 29 грудня після різкого падіння вартості іранської валюти відносно долара. Коли протести охопили десятки інших міст, їхні учасники висловили невдоволення духовним керівництвом Ірану, а силові структури розпочали жорстке придушення демонстрацій.
  • Восени минулого року Іран стратив ще сімох засуджених: шістьох ув’язнених, яким присудили смертну кару за звинуваченням у нападах від імені Ізраїлю та одного, якого звинуватили у вбивстві сунітського священнослужителя.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies