Bloomberg: Ізраїль атакував найбільше газове родовище в Ірані

Ізраїль вперше завдали удару по іранському газовому родовищу "Південний Парс" і пов’язаних із ним об’єктах в Асалує, пише Bloomberg.

Ця атака стала першою з початку війни по об’єктах видобутку газу в Ірані. Раніше, наприкінці минулого тижня, США вперше атакували нафтовий експортний хаб на острові Харг.

У 2025 році щоденний видобуток газу на родовищі "Південний Парс" досяг рекордних 730 мільйонів кубічних метрів. Це найбільше відоме газове родовище у світі, яке забезпечує близько 70% внутрішнього споживання природного газу в країні. Іран розробляє його з кінця 1990-х років спільно з Катаром, із яким ділить поклади.

Водночас ізраїльський чиновник повідомив The Times of Israel, що атаку здійснили виключно ВПС Ізраїлю. Удари були спрямовані по найбільшому газопереробному комплексу країни в провінції Бушер.

Пізніше представник Міністерства оборони США підтвердив порталу Axios, що операція була скоординована та схвалена адміністрацією Дональда Трампа.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції оприлюднив перелік енергетичних об’єктів у Саудівській Аравії, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах, які назвав "законними цілями". Серед них – нафтопереробні та нафтохімічні комплекси, а також газові родовища регіону.