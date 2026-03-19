ЗМІ: ЄС розгляне продовження тимчасового захисту для українців

Євросоюз вивчає можливість продовження тимчасового захисту та працевлаштування на території ЄС для українських біженців, які втекли від війни, але за новими правилами, пише Euractiv.

Тимчасовий захист, впроваджений у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, надав мільйонам українців право на проживання та роботу в ЄС без перевантаження міграційної системи щодо надання притулку. Спочатку задумана як короткостроковий надзвичайний захід, вона неодноразово продовжувалася.

За даними Ради ЄС, наразі тимчасовий захист отримують приблизно 4,35 млн українців, з яких понад чверть перебувають у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і майже 10% – у Чехії.

Наступного тижня дипломати та урядові представники країн ЄС проведуть технічне засідання, щоб розглянути умови чергового продовження захисту.

Раніше країни-члени ухвалили рекомендації щодо «координованого переходу» від тимчасового захисту до більш стабільного правового статусу, який передбачає видання дозволів на проживання для роботи, навчання або тривалого перебування, а також допомогу з добровільним поверненням за сприятливих умов.

Проте, як зазначається у документі ЄС, прогрес у переході до постійного статусу відбувається повільно і нерівномірно. "На цей момент кількість переходів на інші статуси залишається дуже низькою, а можливості отримати інший правовий статус для бенефіціарів різняться між країнами", – йдеться у матеріалі.

Одним із варіантів, який обговорюють у деяких столицях, є скорочення програми та трансформація її у "залишковий статус", що передбачає допомогу тільки для найбільш вразливих або тих, хто не може поки що отримати інший правовий статус.

Спеціальний посланець ЄС з питань українців, які живуть у ЄС, Ілва Йогансон, зазначила, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту", і закликала до нового підходу, навіть якщо війна продовжується. Вона підкреслила, що будь-яке продовження має обмежуватися новими умовами та тривалістю, а не просто пролонгацією чинної програми.