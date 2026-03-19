ГоловнаСвіт

ЗМІ: ЄС розгляне продовження тимчасового захисту для українців

ЄС вивчає можливість чергового продовження тимчасового проживання українських біженців.

ЗМІ: ЄС розгляне продовження тимчасового захисту для українців
Фото: EPA/UPG

Євросоюз вивчає можливість продовження тимчасового захисту та працевлаштування на території ЄС для українських біженців, які втекли від війни, але за новими правилами, пише Euractiv.

Тимчасовий захист, впроваджений у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, надав мільйонам українців право на проживання та роботу в ЄС без перевантаження міграційної системи щодо надання притулку. Спочатку задумана як короткостроковий надзвичайний захід, вона неодноразово продовжувалася.

За даними Ради ЄС, наразі тимчасовий захист отримують приблизно 4,35 млн українців, з яких понад чверть перебувають у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і майже 10% – у Чехії.

Наступного тижня дипломати та урядові представники країн ЄС проведуть технічне засідання, щоб розглянути умови чергового продовження захисту.

Раніше країни-члени ухвалили рекомендації щодо «координованого переходу» від тимчасового захисту до більш стабільного правового статусу, який передбачає видання дозволів на проживання для роботи, навчання або тривалого перебування, а також допомогу з добровільним поверненням за сприятливих умов.

Проте, як зазначається у документі ЄС, прогрес у переході до постійного статусу відбувається повільно і нерівномірно. "На цей момент кількість переходів на інші статуси залишається дуже низькою, а можливості отримати інший правовий статус для бенефіціарів різняться між країнами", – йдеться у матеріалі.

Одним із варіантів, який обговорюють у деяких столицях, є скорочення програми та трансформація її у "залишковий статус", що передбачає допомогу тільки для найбільш вразливих або тих, хто не може поки що отримати інший правовий статус.

Спеціальний посланець ЄС з питань українців, які живуть у ЄС, Ілва Йогансон, зазначила, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту", і закликала до нового підходу, навіть якщо війна продовжується. Вона підкреслила, що будь-яке продовження має обмежуватися новими умовами та тривалістю, а не просто пролонгацією чинної програми.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies