Європейська Рада закликає негайно відкрити переговорні кластери для вступу України в ЄС

Європейська Рада констатувала прогрес у технічній підготовці відкриття переговорних кластерів для вступу України в Європейський Союз та закликала негайно відкрити їх офіційно.

Про це ідеться в офіційній заяві оприлюдненій 25 лідерами ЄС під час засідання в Брюсселі 19 березня, за винятком Угорщини та Словаччини.

"Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада закликає Раду ЄС негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та підходу, що базується на заслугах", – зазначається у документі.

Лідери ЄС наголошують, що майбутнє України та її громадян є невід’ємною частиною Європейського Союзу. Вони також привітали значний прогрес, якого Україна досягла в умовах складних обставин, та закликали до продовження необхідних реформ для повного інтегрування в європейську спільноту.

17 березня українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не були відкриті переговорні кластери.

В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.

Але нещодавно за інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".