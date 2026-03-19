Європейська Рада закликає негайно відкрити переговорні кластери для вступу України в ЄС

Європейська Рада констатувала прогрес у технічній підготовці відкриття переговорних кластерів для вступу України в Європейський Союз та закликала негайно відкрити їх офіційно.
Про це ідеться в офіційній заяві оприлюдненій 25 лідерами ЄС під час засідання в Брюсселі 19 березня, за винятком Угорщини та Словаччини.
"Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада закликає Раду ЄС негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та підходу, що базується на заслугах", – зазначається у документі.
Лідери ЄС наголошують, що майбутнє України та її громадян є невід’ємною частиною Європейського Союзу. Вони також привітали значний прогрес, якого Україна досягла в умовах складних обставин, та закликали до продовження необхідних реформ для повного інтегрування в європейську спільноту.
- 17 березня українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.
- Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не були відкриті переговорні кластери.
- В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
- Але нещодавно за інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".
- Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії".