Після візиту делегації США очікується, що частину з них буде звільнено.

У Білорусі наразі залишаються близько 1140 політв’язнів.

Про це повідомив колишній політичний в’язень Сергій Тихановський в інтерв’ю Укрінформу.

"Машина репресій після придушення революції 2020 року не зупинялася ні на мить. Я орієнтуюсь на дані правозахисної організації «Весна». З 2020 року через адміністративні затримання і арешти тривалістю 10-15 діб, а також штрафи та інші форми тиску з політичних мотивів пройшли 50-70 тисяч людей. Станом на березень 2026 року у Білорусі залишається близько 1140 політв'язнів, незважаючи на окремі помилування", - розповів Тихановський.

Він зазначив, що зараз відбуваються нові арешти і оголошуються вироки за політичними мотивами. І не всіх, хто засуджений за політичними статтями, родичі хочуть бачити у списках політв'язнів, оскільки вважають, що це може ускладнити їхнє життя.

Тихановський також анонсував звільнення чергової групи політв’язнів після візиту американської делегації до Мінська 18 березня. Як відомо, в Мінську відбулася зустріч американської делегації на чолі з посланцем президента США Джоном Коулом із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Зустріч стала частиною чергової місії американського дипломата, спрямованої на досягнення домовленості про звільнення білоруських політв’язнів.