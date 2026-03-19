У Білорусі за гратами залишаються 1140 політв’язнів, - Тихановський

Після візиту делегації США очікується, що частину з них буде звільнено.

У Білорусі за гратами залишаються 1140 політв'язнів, - Тихановський
Сергій Тихановський
Фото: Радіо Свобода

У Білорусі наразі залишаються близько 1140 політв’язнів.

Про це повідомив  колишній політичний в’язень Сергій Тихановський в інтерв’ю Укрінформу.

"Машина репресій після придушення революції 2020 року не зупинялася ні на мить. Я орієнтуюсь на дані правозахисної організації «Весна». З 2020 року через адміністративні затримання і арешти тривалістю 10-15 діб, а також штрафи та інші форми тиску з політичних мотивів пройшли 50-70 тисяч людей. Станом на березень 2026 року у Білорусі залишається близько 1140 політв'язнів, незважаючи на окремі помилування", - розповів Тихановський.

Він зазначив, що зараз відбуваються нові арешти і оголошуються вироки за політичними мотивами. І не всіх, хто засуджений за політичними статтями, родичі хочуть бачити у списках політв'язнів, оскільки вважають, що це може ускладнити їхнє життя.

Тихановський також анонсував звільнення чергової групи політв’язнів після  візиту американської делегації до Мінська 18 березня. Як відомо, в  Мінську відбулася зустріч американської делегації на чолі з посланцем президента США Джоном Коулом із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. 

Зустріч стала частиною чергової місії американського дипломата, спрямованої на досягнення домовленості про звільнення білоруських політв’язнів. 

  • 13 грудня минулого року Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова, Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. 
  • Їх помилував Лукашенко в обмін на послаблення санкцій США. Загалом Лукашенко помилував 123 цивільних, серед яких - п'ятеро українців.

 

