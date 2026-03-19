Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Світ

Угорщина заборонила трьом українцям вʼїзд до Шенгенської зони за критику Орбана

Рішення про заборону ухвалене через нібито погрози з боку трьох українців на адресу угорського прем’єра.

Фото: EPA/UPG

Угорщина заборонила в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України через критику та начебто погрози на адресу прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це у соцмережі Х повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач з посиланням на заяву очільника канцелярії Віктора Орбана – Гергея Гуляша.

За словами Гуляша, рішення про заборону в’їзду було ухвалене у відповідь на нібито погрози з боку трьох українців на адресу угорського прем’єра. Він наголосив, що такі дії, за оцінкою Будапешта, є несумісними з європейськими нормами, тому уряд оперативно відреагував.

Як пише 24hu, заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером "неонацистської групи C14", та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

За словами Гуляша, вони говорили про можливість військового нападу на країну, а також озвучували погрози на адресу прем’єра та його родини.

Гуляш стверджує, що  Григорій Омельченко нібито погрожував "вбити" главу уряду та "радив подумати про своїх дітей і онуків". Інший, за його словами, політичний аналітик Тізенгаузен, буцімто обговорював можливість направлення українських військ до Угорщини.

Щодо Євгена Карася, то Гуляш заявив, що підставою для заборони в’їзду є нібито його зв’язок із нібито неонацистською організацією, а також погрози на адресу угорського керівництва.

Водночас угорська сторона не надала публічних доказів цих звинувачень.

Окрім цього, Гуляш підтвердив, що позиція Угорщини щодо фінансової підтримки України залишається незмінною та пов’язана з функціонуванням нафтопроводу "Дружба". За його словами, Будапешт не підтримає подальше фінансування України з боку Європейського Союзу, доки не буде відновлено постачання нафти.

"Якщо немає нафти – немає грошей", – заявив він.

За оцінкою угорського уряду, нафтопровід технічно готовий до експлуатації, а його запуск залежить від політичних рішень української сторони.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies