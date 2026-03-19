Рішення про заборону ухвалене через нібито погрози з боку трьох українців на адресу угорського прем’єра.

Угорщина заборонила в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України через критику та начебто погрози на адресу прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це у соцмережі Х повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач з посиланням на заяву очільника канцелярії Віктора Орбана – Гергея Гуляша.

За словами Гуляша, рішення про заборону в’їзду було ухвалене у відповідь на нібито погрози з боку трьох українців на адресу угорського прем’єра. Він наголосив, що такі дії, за оцінкою Будапешта, є несумісними з європейськими нормами, тому уряд оперативно відреагував.

Як пише 24hu, заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером "неонацистської групи C14", та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

За словами Гуляша, вони говорили про можливість військового нападу на країну, а також озвучували погрози на адресу прем’єра та його родини.

Гуляш стверджує, що Григорій Омельченко нібито погрожував "вбити" главу уряду та "радив подумати про своїх дітей і онуків". Інший, за його словами, політичний аналітик Тізенгаузен, буцімто обговорював можливість направлення українських військ до Угорщини.

Щодо Євгена Карася, то Гуляш заявив, що підставою для заборони в’їзду є нібито його зв’язок із нібито неонацистською організацією, а також погрози на адресу угорського керівництва.

Водночас угорська сторона не надала публічних доказів цих звинувачень.

Окрім цього, Гуляш підтвердив, що позиція Угорщини щодо фінансової підтримки України залишається незмінною та пов’язана з функціонуванням нафтопроводу "Дружба". За його словами, Будапешт не підтримає подальше фінансування України з боку Європейського Союзу, доки не буде відновлено постачання нафти.

"Якщо немає нафти – немає грошей", – заявив він.

За оцінкою угорського уряду, нафтопровід технічно готовий до експлуатації, а його запуск залежить від політичних рішень української сторони.