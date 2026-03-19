Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Державний борг США перевищив $39 трильйонів

Прогнозують, до осінніх виробів борг зросте до 40 мільярдів. 

Державний борг США перевищив $39 трильйонів
Фото: epravda.com.ua

Державний борг США перевищив рекордні $39 трильйонів. Це сталося всього через кілька тижнів після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Як пише АВСNews, це підкреслює суперечливі пріоритети адміністрації: від ухвалення масштабного податкового законодавства та збільшення витрат на оборону й контроль імміграції до спроб скорочення самого боргу, що Дональд Трамп обіцяв як під час передвиборчої кампанії, так і на посаді президента.

Управління урядової підзвітності (GAO) зазначає, що зростання державного боргу має низку наслідків для американців, зокрема:

  • підвищення вартості запозичень (наприклад, іпотеки та автокредитів),
  • зниження зарплат через менші інвестиційні можливості бізнесу,
  • подорожчання товарів і послуг.

Прихильники збалансованого бюджету також попереджають, що довгострокова тенденція до зростання запозичень і виплат відсотків змусить американців робити складніші фінансові вибори в майбутньому.

Занепокоєння викликає і швидкість зростання боргу. Федеральний борг зростав як за республіканських, так і за демократичних президентів. Останнім часом цьому сприяли війни, масштабні витрати під час пандемії та податкові скорочення.

Позначку $38 трильйонів США досягли лише п’ять місяців тому, а $37 трильйонів — ще за два місяці до того.Тому, на думку експертів, за нинішніх темпів США можуть досягти $40 трильйонів державного боргу ще до осінніх виборів.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт у неділю оцінив, що війна з Іраном вже коштувала США понад $12 мільярдів. 

