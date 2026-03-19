Пентагон попросив у Білого дому 200 млрд доларів на війну проти Ірану - більше, ніж уся допомога Україні

Незрозуміло, як республіканці збираються знайти у Сенаті 60 голосів за непопулярне рішення.

Удар США по ядерному об'єкту в Ірані
За інформацією видання The Washington Post, міністерство війни на чолі з Пітом Геґсетом звернулося до президента Дональда Трампа з проханням виділити на продовження військової операції проти Ірану суму у 200 мільярдів доларів.

Пентагон адресував запит на додаткове фінансування Білому дому, але вирішальне слово у цій справі матиме Конгрес. На тлі відсутності значної суспільної підтримки війни на Близькому Сході і рішучої опозиції з боку Демократичної партії залишається незрозумілим, як республіканці планують провести рішення через Сенат, де потрібно набрати бодай 60 голосів. 

За підрахунками аналітиків, за весь час повномасштабної російсько-української війни Конгрес схвалив військову допомогу Україні на суму близько 188 мільярдів доларів. При цьому Дональд Трамп систематично намагається роздути витрати попередньої адміністрації Джо Байдена до позначки у 300 мільярдів, що не відповідає дійності. 

Стратегія Трампа полягає в тому, щоб війна проти Ірану на тлі війни в Україні здавалася американцям "дешевшою", але нові вимоги Пентагону руйнують цю ілюзію.

