Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Данія готувала підрив смуг в аеропортах на випадок вторгнення США в Гренландію

У Копенгагені розробили план дій щодо можливої трапівської агресії проти своєї території в Арктиці.

Фото: EPA/UPG

Данські медіа отримали доступ до документації, яка містить перелік військових заходів на випадок, якби у січні Сполучені Штати наважилися на захоплення Гренландії.

Як пише BBC, солдати армії Данії, перекинуті на острів, мали вказівки щодо підриву злітно-посадкових смуг ключових аеропортів. Також до Гренландії були доставлені запаси крові, які мали бути використані для лікування поранених. 

Розробку плану протидії потенційній американській агресії підтверджують численні джерела у данському уряді. Втім конкретні його положення були відомі лише вузькому колу вищого політичного та військового керівництва країни.

Напруга на острові особливо зросла після проведення Вашингтоном операції у Венесуелі. У документах зустрічається формулювання, що після відсторонення від влади диктатора Ніколаса Мадуро "американці відчули, ніби вони можуть ходити по воді". 

Читайте також
