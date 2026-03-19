Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаСвіт

Лідерка опозиції Норвегії закликала країну до вступу в ЄС через загрозу з боку Росії

Також держава потерпає від наслідків економічних суперечок.

лідерка опозиційної Консервативної партії та колишня очільниця МЗС і Міноборони Іне Еріксен Сьорейде

Норвегія має переглянути свою відмову від членства в ЄС, оскільки сучасні виклики безпеці, зокрема – з боку Росії, та економічні суперечки роблять нинішній статус країни неактуальним. 

Про це заявила, лідерка опозиційної Консервативної партії та колишня очільниця МЗС і Міноборони Іне Еріксен Сьорейде, передає Politico.

Норвежці двічі голосували проти вступу до ЄС (останній раз у 1994 році), обравши натомість членство в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) та НАТО. Проте Сьорейде наголошує, що світ кардинально змінився.

Якщо Ісландія вирішить відновити переговори про вступ, Норвегія ризикує залишитися в повній ізоляції на північному фланзі.

Політикиня перерахувала оборону, космос, охорону здоров'я та безпеку в Арктиці як області, де Норвегія виграє від повноправного членства в ЄС. Також країна вже імплементувала близько 14 000 правових актів ЄС, але не має права голосу при їх розробці.

Попри те, що опитування все ще показують перевагу противників членства в ЄС (через небажання ділитися нафтовим багатством), Сьорейде помічає зміну настроїв. На це вплинули напружені відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, зокрема, його погрози щодо Гренландії та суперечки з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере через Нобелівську премію миру.

Опозиційна лідерка розкритикувала нинішній уряд за «табуювання» теми ЄС і заявила про намір вивести свою партію в лідери до виборів 2029 року, щоб очолити уряд і повернути країну до ЄС.

  • На тлі  конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, який дестабілізує світові ринки, Норвегія посилює свою роль головного постачальника енергоресурсів для ЄС. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що в часи непередбачуваності Європа потребує стабільних партнерів. Зокрема, в плані енергетики.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies