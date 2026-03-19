Лідерка опозиції Норвегії закликала країну до вступу в ЄС через загрозу з боку Росії

Норвегія має переглянути свою відмову від членства в ЄС, оскільки сучасні виклики безпеці, зокрема – з боку Росії, та економічні суперечки роблять нинішній статус країни неактуальним.

Про це заявила, лідерка опозиційної Консервативної партії та колишня очільниця МЗС і Міноборони Іне Еріксен Сьорейде, передає Politico.

Норвежці двічі голосували проти вступу до ЄС (останній раз у 1994 році), обравши натомість членство в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) та НАТО. Проте Сьорейде наголошує, що світ кардинально змінився.

Якщо Ісландія вирішить відновити переговори про вступ, Норвегія ризикує залишитися в повній ізоляції на північному фланзі.

Політикиня перерахувала оборону, космос, охорону здоров'я та безпеку в Арктиці як області, де Норвегія виграє від повноправного членства в ЄС. Також країна вже імплементувала близько 14 000 правових актів ЄС, але не має права голосу при їх розробці.

Попри те, що опитування все ще показують перевагу противників членства в ЄС (через небажання ділитися нафтовим багатством), Сьорейде помічає зміну настроїв. На це вплинули напружені відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, зокрема, його погрози щодо Гренландії та суперечки з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере через Нобелівську премію миру.

Опозиційна лідерка розкритикувала нинішній уряд за «табуювання» теми ЄС і заявила про намір вивести свою партію в лідери до виборів 2029 року, щоб очолити уряд і повернути країну до ЄС.