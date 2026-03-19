У німецькому TikTok виявили мережу ШІ-фейків, які дискредитують українців

Пропаганду маскують під «жартівливі сценки».

діпфейки в TikTok
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зафіксував масштабну антиукраїнську інформаційну операцію в німецькомовному сегменті TikTok. 

За інформацією ЦПД, для створення маніпулятивного контенту зловмисники використовують штучний інтелект, маскуючи пропаганду під «жартівливі сценки».

Головна мета кампанії — зобразити українських біженців як «привілейовану категорію», якій у Німеччині нібито дозволено порушувати закон і отримувати необґрунтовані переваги над місцевими.

Один зі ШІ-сюжетів розповідає, що школяру виправляють низьку оцінку на найвищий бал лише після фрази «я з України». В іншому ідеться, що пасажирка без квитка уникає штрафу та «захоплює» керування потягом, заявивши про своє походження. А ще в іншому поліцейський відпускає грабіжника, почувши, що той українець.

Центр протидії дезінформації наголосив, що усі ці відео навмисно гіперболізують побутові ситуації, щоб спровокувати роздратування у німецького суспільства. Операція є частиною ширшої стратегії Росії із дискредитації українців у Європі. Кремль намагається сформувати негативне ставлення до біженців, щоб підірвати політичну та соціальну підтримку України в країнах ЄС.

Аналогічні кампанії раніше фіксували і в інших європейських державах, що свідчить про системність російських інформаційних атак.

  • Eurostat повідомляв, що понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Найбільше – у Німеччині.
  • До речі ,у ФРН більшає українських чоловіків призовного віку. За рік їхня кількість зросла на 52 тисячі.
  • Лише в лютому до Німеччини заїхали понад чотири тисячі чоловіків-українців. У блоці ХДС/ХСС пропонують вжити заходів через те, що багато «молодих чоловіків призовного віку» отримують соціальні виплати.
﻿
