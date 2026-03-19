Порушив "червону лінію": Кошта розкритикував поведінку Орбана та назвав її "неприйнятною"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував поведінку Віктора Орбана через блокування кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він заявив, що поведінка Орбана є "неприйнятною".

Як пише Politico, президент Євроради назвав поведінку угорського прем’єра "неприйнятною", яка є порушенням умов співпраці, що лежать в основі ЄС. Кошта підкреслив, що жоден лідер раніше не переступав "цю червону лінію".

"Рішення лідера не може залежати від дій третьої країни. Кошта додав, що Будапешт має доступ до альтернативних маршрутів постачання нафти", – ідеться у повідомленні.

За словами дипломатів, рівень розчарування Орбаном у ЄС був безпрецедентним, проте багато лідерів намагалися не втручатися.

Сам Орбан відповів на критику, стверджуючи, що його вето було законним. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і заявив, що Словаччина приєднується до Угорщини у блокуванні рішення Ради щодо України.

У свою чергу, лідери інших 25 країн ЄС опублікували спільну заяву, у якій вітають рішення про позику в розмірі 90 млрд євро та закликають забезпечити "перший транш Україні до початку квітня".