Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Порушив "червону лінію": Кошта розкритикував поведінку Орбана та назвав її "неприйнятною"

Обан вважає вето щодо кредиту на 90 мільярдів євро законним.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував поведінку Віктора Орбана через блокування кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він заявив, що поведінка Орбана є "неприйнятною".

Як пише Politico, президент Євроради назвав поведінку угорського прем’єра "неприйнятною", яка є порушенням умов співпраці, що лежать в основі ЄС. Кошта підкреслив, що жоден лідер раніше не переступав "цю червону лінію".

"Рішення лідера не може залежати від дій третьої країни. Кошта додав, що Будапешт має доступ до альтернативних маршрутів постачання нафти", – ідеться у повідомленні.

За словами дипломатів, рівень розчарування Орбаном у ЄС був безпрецедентним, проте багато лідерів намагалися не втручатися.

Сам Орбан відповів на критику, стверджуючи, що його вето було законним. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і заявив, що Словаччина приєднується до Угорщини у блокуванні рішення Ради щодо України.

У свою чергу, лідери інших 25 країн ЄС опублікували спільну заяву, у якій вітають рішення про позику в розмірі 90 млрд євро та закликають забезпечити "перший транш Україні до початку квітня". 

  • Європейські лідери на полях саміту в Брюсселі висловили підтримку розблокуванню кредиту в 90 млрд євро для України.  Окрім Угорщини та Словаччини. Віктор Орбан на полях саміту заявив, що "ми б хотіли отримати нафту від українців, яка є нашою і яка заблокована українцями".
﻿
