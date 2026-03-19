Саміт ЄС: Орбан вимагає від українців нафту, Каллас не сподівається на прогрес в розблокуванні кредиту

прем'єр-міністра Угорщини та лідер правлячої партії Фідес Віктора Орбан виголошує свою промову під час оголошенння виборчого спи
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери на полях саміту в Брюсселі висловили підтримку розблокуванню кредиту в 90 млрд євро для України. Президент Литви Гітанас Науседа занепокоєний ризиком того, що події на Близькому Сході відволікатимуть увагу від України, пише The Guardian. 

Науседа впевнений, що насправді російсько-українській війні ще довго до мирної угоди. Він звернув увагу, що Росія продовжує зволікати з переговорами, бо сподівається "окупувати так багато території, наскільки можливо".

"Ось чому ми вимагаємо посилити санкційний режим. Це неприйнятно і, на жаль, ми досі не маємо 20-го пакету санкцій на столі, і нам слід завершити це настільки швидко, наскільки можливо", – сказав він. 

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що рішення про надання Україні позики мусить бути впровадженим. Він сподівається, що сьогодні вдасться досягнути прогресу. 

Топдипломатка ЄС Кая Каллас тим часом "не дуже оптимістична" у цьому питанні. Вона не вважає, що з угорським прем'єром Орбаном вдасться домовитися. 

"Є альтернативи", – сказала вона, але й ці рішення вимагатимуть "політичної сміливості від усіх нас". 

Каллас додала, що інші лідери ЄС "дуже потужно" критикують Угорщину і тиснуть, аби ухвалили рішення.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що "очевидно, що Україна потребує нашої повної підтримки, аби виграти цю війну". 

Віктор Орбан на полях саміту заявив, що "ми б хотіли отримати нафту від українців, яка є нашою і яка заблокована українцями".

"Я ніколи не підтримає жодне рішення тут на догоду Україні, поки угорці не матимуть змоги отримати нафту, що належить нам", – сказав він. 

Угорський політик сказав, що питання нафти для нього є "екзистенційним". 

Контекст

Перший транш з 90 млрд євро, які Євросоюз схвалив як позику для України ще торік, заблокований Угорщиною. Будапешт вимагає від українців полагодити розбитий російським ударом нафтопровід “Дружба”, шантажуючи припиненням продажу енергоресурсів, блокуванням фінансової допомоги від блоку та нового пакету санкцій.

Українська влада сказала, що згодна ремонтувати “Дружбу” лише в тому випадку, якщо блок офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Президент сказав, що після попередніх ударів Україна сама ремонтувала нафтопровід, але січнева атака завдала значно масштабніших ушкоджень. Також він повідомив, що на ремонт знадобиться півтора-два місяці.

Зрештою лідери Євроради і Єврокомісії надіслали листа Володимиру Зеленському, в якому запропонували фінансову і технічну допомогу для відновлення “Дружби”. І сказали, що Угорщина дала зрозуміти, що не відступиться від вимог.

Україна прийняла пропозицію. Втім Угорщина і після цього продовжує казати, що погодиться на розблокування лише тоді, коли потоки нафти відновлять. 

Президент України візьме участь в нинішньому саміті лідерів ЄС, аби обговорити шляхи розблокування кредиту. 

