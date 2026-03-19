Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСвіт

Трамп попросив у Японії кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністерка Японії зустрілась з Трампом в Білому домі.

Трамп попросив у Японії кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп і японська прем'єрка Санає Такаїчі

 Дональд Трамп закликав прем'єр-міністерку Японії Санае Такаїчі «активізуватися», вимагаючи від союзників більшої підтримки щодо війни з Іраном.

Про це пише Reuters.

Трамп зустрівся з Такаїчі в Білому домі, і висловив похвалу. Відомо, що Токіо виділяє мільярди доларів на американські інвестиції, що підтримуються Трампом. Японія є найближчим союзником США у Східній Азії.

Як пише видання, президент США використав зустріч, щоб відновити тиск на союзників США від Азії до Європи. Він попросив більше кораблів для розмінування та супроводу танкерів через Ормузьку протоку.

На запитання, чому він не повідомив союзникам про свої воєнні плани, президент США навів приклад нападу Японії 7 грудня 1941 року на військово-морську базу США в Перл-Харборі , Гаваї, який втягнув Вашингтон у Другу світову війну.«Ми хотіли сюрпризу», – сказав Трамп японському журналісту. «Хто краще знає про сюрприз, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Харбор?»

Напередодні зустрічі Японія приєдналася до провідних країн Європи, заявивши, що вони вживуть заходів для стабілізації енергетичних ринків і готові долучитися до «відповідних зусиль» для забезпечення безпечного проходу через протоку.

«Вони справді беруть на себе відповідальність, — сказав Трамп про Японію, — на відміну від НАТО».

Такаїчі засудила атаки Ірану в протоці, заявила, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю, і сказала, що вважає, що лише Трамп може досягти миру. Вона також сказала, що світова економіка ось-ось постраждає через нестабільність на Близькому Сході.

  • США та Японія презентували перші мегапроєкти в рамках угоди на $550 млрд. Угода захистила японські компанії від найжорсткіших тарифів президента Дональда Трампа. Йдеться про будівництво газової електростанції, нафтового терміналу та заводу з виробництва алмазів.
