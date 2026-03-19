ГоловнаСвіт

​США можуть зняти санкції з іранської нафти, що вже в морі, аби зупинити зростання цін

«Ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців», - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

США розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з іранської нафти, яка вже перебуває на танкерах у відкритому морі. 

Про це 19 березня заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Politico

Цей крок має на меті стабілізувати енергетичний ринок після різкого стрибка цін, спричиненого війною на Близькому Сході.

За словами Бессента, такий маневр дозволить вивільнити для світового ринку близько 140 мільйонів барелів іранської нафти. «По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців, щоб утримувати ціну низькою протягом наступних 10–14 днів, поки триває ця кампанія», — наголосив міністр.

Наразі через атаки Ірану рух через протоку скоротився до мінімуму, що створило дефіцит у 10–14 млн барелів на добу. Середня ціна бензину в США зросла на 85 центів за галон з початку війни. Вашингтон уже почав вивільнення 172 млн барелів із власних резервів у межах скоординованого плану G7 (загалом 400 млн барелів). Бессент не виключає додаткових односторонніх кроків, якщо ціни не стабілізуються.

Міністр назвав нинішню блокаду «тимчасовою точкою задухи» і закликав союзників допомогти забезпечити безпеку в протоці, оскільки вони є головними споживачами цієї нафти, тоді як США залишаються її експортером.

Водночас у Міністерстві енергетики США заявили, що наразі планів щодо нових вивільнень із резервів, окрім уже оголошених, немає, але адміністрація розглядає всі доступні варіанти для захисту економіки.

  • Штати на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies