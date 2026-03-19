​США можуть зняти санкції з іранської нафти, що вже в морі, аби зупинити зростання цін

«Ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців», - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

США розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з іранської нафти, яка вже перебуває на танкерах у відкритому морі.

Про це 19 березня заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Politico.

Цей крок має на меті стабілізувати енергетичний ринок після різкого стрибка цін, спричиненого війною на Близькому Сході.

За словами Бессента, такий маневр дозволить вивільнити для світового ринку близько 140 мільйонів барелів іранської нафти. «По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців, щоб утримувати ціну низькою протягом наступних 10–14 днів, поки триває ця кампанія», — наголосив міністр.

Наразі через атаки Ірану рух через протоку скоротився до мінімуму, що створило дефіцит у 10–14 млн барелів на добу. Середня ціна бензину в США зросла на 85 центів за галон з початку війни. Вашингтон уже почав вивільнення 172 млн барелів із власних резервів у межах скоординованого плану G7 (загалом 400 млн барелів). Бессент не виключає додаткових односторонніх кроків, якщо ціни не стабілізуються.

Міністр назвав нинішню блокаду «тимчасовою точкою задухи» і закликав союзників допомогти забезпечити безпеку в протоці, оскільки вони є головними споживачами цієї нафти, тоді як США залишаються її експортером.

Водночас у Міністерстві енергетики США заявили, що наразі планів щодо нових вивільнень із резервів, окрім уже оголошених, немає, але адміністрація розглядає всі доступні варіанти для захисту економіки.