ГоловнаСвіт

​США знімають санкції з ключових держбанків і промислових гігантів Білорусі

Американська сторона запевняє, що цього разу процедура зняття обмежень відбудеться «значно швидше», ніж під час попередніх етапів.

​США знімають санкції з ключових держбанків і промислових гігантів Білорусі
спеціальний представник президента США Джон Коул
Фото: скриншот відео

Адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабне скасування економічних обмежень проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це під час візиту до Мінська заявив спеціальний представник президента США Джон Коул, ідеться на телеграм-каналі «Пул Первого». 

За його Коула, американська сторона вже поінформувала білоруське керівництво про відповідне рішення.

З-під санкцій виводять фінансові установи та стратегічні підприємства Білорусі, які роками перебували в «чорних списках» через придушення демократії та підтримку російської агресії. Зокрема, йдеться про:

  • «Белінвестбанк» та Банк розвитку Білорусі;
  • Міністерство фінансів Білорусі;
  • калійних гігантів «Білоруськалій» та «Білоруську калійну компанію».

Коул підкреслив, що цього разу процедура зняття обмежень відбудеться «значно швидше», ніж під час попередніх етапів. Перед візитом до Мінська представники США провели розширені консультації з Міністерством фінансів та іншими структурами, відповідальними за санкційну політику.

  • Білоруський диктатор того дня помилував 250 політв'язнів. За інформацією колишнього політичного в’язня Сергія Тихановського, близько 1140 осіб залишаються за ґратами.
  • Тим часом у ЄС не можуть схвалити новий пакет санкцій проти Росії через спротив Угорщини і Словаччини.
  • А США поступово знімають обмеження з РФ: спочатку Вашингтон дозволив на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Крім того, Мінфін США оновив санкційний список Управління з контролю за іноземними активами і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies