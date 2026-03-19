​США знімають санкції з ключових держбанків і промислових гігантів Білорусі

Адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабне скасування економічних обмежень проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це під час візиту до Мінська заявив спеціальний представник президента США Джон Коул, ідеться на телеграм-каналі «Пул Первого».

За його Коула, американська сторона вже поінформувала білоруське керівництво про відповідне рішення.

З-під санкцій виводять фінансові установи та стратегічні підприємства Білорусі, які роками перебували в «чорних списках» через придушення демократії та підтримку російської агресії. Зокрема, йдеться про:

«Белінвестбанк» та Банк розвитку Білорусі;

Міністерство фінансів Білорусі;

калійних гігантів «Білоруськалій» та «Білоруську калійну компанію».

Коул підкреслив, що цього разу процедура зняття обмежень відбудеться «значно швидше», ніж під час попередніх етапів. Перед візитом до Мінська представники США провели розширені консультації з Міністерством фінансів та іншими структурами, відповідальними за санкційну політику.