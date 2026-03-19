ГоловнаСвіт

Єврорада закликала всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії у війні проти України

Заява була ухвалена без підтримки Угорщини та Словаччини.

Фото: Ecaterina Casinge у X

Європейська рада закликала всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у війні проти України. Відповідну заяву ухвалили без підтримки Угорщини і Словаччини.

Відповідну заяву ухвалили 25 лідерів країн ЄС під час засідання у Брюсселі. 

У документі наголошується на необхідності зупинити, зокрема, постачання товарів і компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

У заяві також рішуче засуджується участь іноземних держав у підтримці Росії. Зокрема, йдеться про військову допомогу з боку КНДР, а також підтримку з боку Ірана і Білорусі.

Окремо європейські лідери закликали Росію та Білорусь негайно забезпечити безпечне й безумовне повернення до України всіх незаконно депортованих українських дітей та інших цивільних осіб.

Крім того, у ЄС наголосили, що гуманітарні ініціативи – зокрема обмін військовополоненими та повернення утримуваних цивільних – мають стати важливою складовою на шляху до миру.

Лідери Євросоюзу також підтвердили намір забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини, скоєні внаслідок агресії Росії проти України. У цьому контексті вони підтримали подальшу роботу в межах Рада Європи над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії та міжнародного механізму розгляду претензій України.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies