Єврорада закликала всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії у війні проти України

Європейська рада закликала всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у війні проти України. Відповідну заяву ухвалили без підтримки Угорщини і Словаччини.

Відповідну заяву ухвалили 25 лідерів країн ЄС під час засідання у Брюсселі.

У документі наголошується на необхідності зупинити, зокрема, постачання товарів і компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

У заяві також рішуче засуджується участь іноземних держав у підтримці Росії. Зокрема, йдеться про військову допомогу з боку КНДР, а також підтримку з боку Ірана і Білорусі.

Окремо європейські лідери закликали Росію та Білорусь негайно забезпечити безпечне й безумовне повернення до України всіх незаконно депортованих українських дітей та інших цивільних осіб.

Крім того, у ЄС наголосили, що гуманітарні ініціативи – зокрема обмін військовополоненими та повернення утримуваних цивільних – мають стати важливою складовою на шляху до миру.

Лідери Євросоюзу також підтвердили намір забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини, скоєні внаслідок агресії Росії проти України. У цьому контексті вони підтримали подальшу роботу в межах Рада Європи над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії та міжнародного механізму розгляду претензій України.

