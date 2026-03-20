Ходити пішки і працювати з дому: МЕА опублікувала поради для зниження споживання енергоресурсів

Зокрема, радять відмовитися від приватного транспорту і готувати їжу не на газу, а альтернативними засобами.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оприлюднило поради для послаблення зростання вартості цін на енергоресурси для споживачів, що спричинене війною проти Ірану. Зокрема, фахівці радять перейти на дистанційну роботу з дому, використовувати громадський транспорт і намагатися уникати авіаподорожей.

Заходи створені для швидкої імплементації урядами, бізнесами і домогосподарствами по всьому світу. Вони сфокусовані переважно на транспорті, на який припадає близько 45 % світових потреб у нафті.

10 рекомендацій від МЕА

Працювати з дому, якщо це можливо. Такий підхід зекономить пальне для приватних автомобілів. Урядам радять заохочувати бізнес дозволяти працівникам працювати віддалено та закрити громадські місця на декілька днів.

Обмежити швидкість на дорогах хоча би на 10 кілометрів на годину. Це допоможе знизити споживання пального від 5 до 10 % для кожного автомобіліста.

Заохочувати використовувати громадський транспорт. Значна кількість громадського транспорту використовує електроенергію, а на рідке пальне. Ходіння пішки або ж їзда велосипедом може ще більше скоротити поїздки автомобілями.

Альтернативний допуск приватних автомобілів до доріг у великих містах у різні дні. Запобігання руху половини авто в містах протягом двох днів на тиждень заощадить від 1% до 5% національного споживання автомобільного палива.

Збільшити каршеринг та застосовувати ефективні (екологічні) методи водіння.

Ефективне (оптимізоване) водіння комерційних транспортних засобів та доставка вантажів.

Перенаправити зріджений природний газ з транспорту.

Уникати авіаперельотів там, де можливі подорожі іншим транспортом. Це допоможе знизити попит на авіагас на 7-15 %.

Замість приготування їжі на газу використовувати інші методи, де це можливо.

Використовувати гнучкість нафтохімічної сировини та впроваджувати короткострокові заходи щодо підвищення ефективності та технічного обслуговування. Більшість нафтохімічних виробничих потужностей в Азії та ЄС технічно можуть перемикатися між різними нафтопродуктами, такими як ЗПГ, нафта, етан або газойль, як сировиною без необхідності модифікації обладнання.

Контекст

Ціни на нафту і нафтопродукти зросли після ударів по енергетиці під час бойових дій на Близькому Сході. Іран вибірково заблокував Ормузьку протоку, що є головним морським шляхом доставки нафти, а також провів серію ударів по газових і нафтових об'єктах країн Перської затоки.

Після того, як Ізраїль атакував найбільше світове газове родовище, розташоване в Ірані, КВІР активізував удари по Катару і анонсував нові атаки на енергетику в країнах-сусідках.