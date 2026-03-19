Адміністрація Трампа в обхід Конгресу терміново продає ОАЕ та Кувейту зброю на мільярди доларів

Держсекретар пояснив, що «існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу» оборонних засобів.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США скористалася надзвичайними повноваженнями, щоб прискорити продаж озброєння Об’єднаним Арабським Еміратам, Кувейту та Йорданії, передає CNN

Рішення ухвалили в обхід Конгресу на тлі масованих атак Ірану на об’єкти США та союзників у регіоні Перської затоки.

Згідно з повідомленням Державного департаменту від 19 березня, держсекретар надав детальне обґрунтування того, що «існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу» оборонних засобів. Це дозволило скасувати стандартні вимоги щодо розгляду угод законодавцями.

Наприклад, ОАЕ за $8,4 млрд отримає ракети «повітря-повітря» AMRAAM, боєприпаси для винищувачів F-16, інтегровані системи боротьби з дронами та радари дальнього виявлення для комплексів THAAD.

Кувейт відповідно до угоди на $8 млрд очікує на постачання сучасних сенсорних радарів для систем протиповітряної та протиракетної оборони нижнього ешелону.

Йорданія за $70,5 млн придбає пакет підтримки авіації та боєприпасів, що включає запасні частини та послуги з ремонту.

Цей крок став відповіддю на удари Ірану по американських об'єктах у цих країнах. Раніше, на початку березня, адміністрація Трампа вже застосовувала аналогічну процедуру для термінового продажу 12 000 бомб Ізраїлю. Наразі невідомо, як швидко системи ППО та інше обладнання надійдуть до замовників.

Глава Пентагону Піт Гегсет скаржився на експрезидента США Джо Байдена, що той допомагав Україні зброєю і так спорожнив американські запаси.

﻿
